Tiquinho Soares, avançado do FC Porto, em declarações à Sport TV após a derrota frente ao Sp. Braga, por 2-1, no Estádio do Dragão. Os azuis e brancos desperdiçaram duas grandes penalidades:

«Saímos tristes, acho que não merecíamos este resultado. Falhámos dois penáltis, eu perdi um, mas levamos daqui o espírito que a nossa equipa teve. Não há muito a falar, é treinar, trabalhar mais e ver o que sucede.»

«Demora a adaptar à estratégia contrária? Como disse, é um resultado meio feio. Não desqualificando a equipa do Sp. Braga, acho que fomos superiores. Entrámos um pouco desligados no primeiro tempo, no segundo entrámos bem, mas não fomos eficazes. O espírito de todos esteve em campo e toda a gente pode contar connosco que vamos dar tudo. O que pediu Conceição na roda? Pediu para ter calma e paciência. É um momento chato, temos toda a capacidade para mudar isso.