As claques do Sp. Braga prometem falhar o jogo da próxima sexta-feira no Dragão, referente à última jornada da primeira volta do campeonato. Essa indicação foi dada no decorrer do jogo com o Tondela, realizado no municipal bracarense na noite deste domingo.

«O futebol à semana é a nossa morte. Basta! Sexta fazemos boicote», pôde ler-se numa tarja exibida no setor das claques afetas ao clube bracarense, quando decorria o minuto 27 do último jogo da 16.ª ronda da Liga.

O Sp. Braga joga na próxima sexta-feira no Estádio do Dragão, um jogo que está agendado para as 19horas. Enquanto exibiam a referida tarja, os adeptos proferiram palavras injuriosas contra a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.