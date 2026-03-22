O FC Porto esteve à beira de ficar com o depósito a meio e houve um momento em que viu o Sporting pelo retrovisor, mas fez uma última paragem, atestou e arrancou a toda a velocidade para manter a distância. Agora, a equipa de Francesco Farioli só precisa de pisar bem fundo no acelerador. Já dá para ver a meta e só um trágico acidente irá impedir o FC Porto de ser campeão.

Os dragões venceram o Sporting de Braga com uma reviravolta (2-1), naquele que era o jogo mais complicado até ao final da Liga e que esteve muito difícil, mas Farioli soube resolver desde o banco.

Amarrado, amarradinho...

Farioli tinha projetado um jogo aberto na Pedreira, mas a previsão saiu-lhe completamente ao lado, no que diz respeito à primeira parte. É que o FC Porto até entrou melhor, com chegadas à baliza de Lukas Hornicek e remates perigosos – ficou na retina um de Alan Varela a rasar o poste – mas o Sp. Braga soube aguentar esse momento de superioridade portistas.

Os minhotos acalmaram-se com bola e assistiu-se, depois, a um jogo muito repartido, sobretudo disputado a meio-campo. O intervalo chegou com apenas um remate enquadrado, que pertenceu ao FC Porto.

Penálti abana o dragão

O grande clique no jogo deu-se quando António Nobre apitou para a marca de penálti com apenas cinco minutos decorridos no segundo tempo, por um agarrão de Gabri Veiga a Niakaté. Zalazar – ele que tantas vezes ficou um para um com o último homem do FC Porto na tentativa de o Sp. Braga superar a pressão alta dos dragões – encarregou-se de bater e, tal como contra Benfica e Sporting, não vacilou.

Sentido esse abanão, a equipa de Farioli teve de acelerar processos e o italiano também não fez por menos e lançou William Gomes e Terem Moffi.

Viu-se um dragão novamente com fome e outra disposição para atacar a baliza de Hornicek. Um dragão que não perdoou quando viu uma pequena oportunidade. Bastou uma distração na defesa arsenalista para Oskar Pietuszewski arrancar pela esquerda, receber o passe de Jakub Kiwior e servir de bandeja William Gomes.

Faltavam 20 minutos para acabar o jogo e Farioli mostrou novamente toque de Midas. Num canto cobrado por William Gomes, aos 80 minutos, Seko Fofana, ele que também foi suplente utilizado aproveitou a sobra na área e não deu hipótese a Hornicek com um remate potente.

De depósito cheio (de confiança e pontos), o FC Porto deu à chave e arrancou prego a fundo em direção ao título.