A FIGURA: William Gomes

Saltou do banco para decidir a cimeira do norte. Um golo e uma assistência por parte do brasileiro, em pouco mais de meia hora, atiram o extremo para o pedestal deste jogo. Acompanhou bem Pietuszewski no lance do primeiro golo, para aparecer no sítio certo a finalizar. Bate o canto que dá o segundo, o golo do triunfo, sendo a sua prestação tão simples de descrever quanto isto, mesmo que pelo meio ainda tenha tido outros apontamentos.

O MOMENTO: golo de Fofana (80’)

Pontapé de canto de William Gomes do lado direito do ataque azul e branco, bola colocada no coração da área, onde ninguém ganha a primeira disputa. O esférico sobra para Fofana, também lançado a partir do banco, que enche o pé e dispara forte sem hipóteses para Hornicek. Amarrou aí os três pontos para os dragões num remate de raiva.

OUTROS DESTAQUES

Pietuszewski

Agitou em velocidade pelo corredor esquerdo. Não foi tão incisivo, nem tão constante como Farioli quereria, mas ainda assim, quando acelerou, foi sinónimo de perigo. É de uma das suas arrancadas que nasce o golo do empate do FC Porto, ao servir William Gomes

Froholdt

O médio dinamarquês voltou a ser uma espécie de motor, sempre a carburar, deste FC Porto. Correu quilómetros, o que não é novidade, jogou e fez jogar. Parece nunca perder o norte, percorre o campo todo e sem se dar muito por ele ganha vários duelos e preenche o terreno.

Fofana

Destaque inevitável para o marfinense. Marcou treze minutos após ser lançado pelo técnico portista e, tal como aconteceu frente ao Sporting, aparece no sítio certo para a sobre. Impressionante a fome de bola com que encara a oportunidade e disfere o potente remate triunfal.