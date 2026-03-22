Sp. Braga-FC Porto (ONZES): Diogo Costa e João Moutinho titulares
Farioli faz oito mudanças, Vicens apenas duas
Farioli faz oito mudanças, Vicens apenas duas
O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, fez uma verdadeira revolução no onze dos dragões para a visita ao Sporting de Braga, este domingo (20h30), na 27.ª jornada da Liga.
Farioli operou oito (!) mudanças na equipa face à vitória sobre o Estugarda (2-0), na Liga Europa. O guarda-redes Diogo Costa, que estava em dúvida, foi dado como apto e é titular. De resto, Kiwior, Martim Fernandes, Varela, Froholdt, Gabri Veiga, Pietuszewski, Pepê e Gül rendem Thiago Silva, Alberto Costa, Rosario, Fofana, Mora, Borja Sainz, William Gomes e Moffi.
Siga o Sp. Braga-FC Porto AO MINUTO
Já Carlos Vicens, operou apenas duas mexidas relativamente ao triunfo sobre o Ferencvàros (4-0).
João Moutinho e Diego Rodrigues são titulares, enquanto Gorby e Gabri Martínez ficam no banco.
OS ONZES OFICIAIS
ONZE DO SP. BRAGA: Lukas Hornicek; Victor Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi e Diego Rodrigues; Grillitsch, João Moutinho, Rodrigo Zalazar, Ricardo Horta e Pau Victor.
Suplentes do Sp. Braga: Tiago Sá; Leonardo Lelo, Paulo Oliveira, Gabriel Moscardo, Mario Dorgeles, Gorby, Tiknaz, Fran Navarro e Gabri Martínez.
ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior e Zaidu; Alan Varela, Froholdt e Gabri Veiga; Pepê, Oskar Pietuszewski e Deniz Gül.
Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos; Thiago Silva, Alberto Costa, Francisco Moura, Pablo Rosario, Seko Fofana, Borja Sainz, William Gomes e Terem Moffi.