Na antevisão à receção ao Sporting de Braga, na 10.ª jornada da Liga, Francesco Farioli deixou elogios à equipa comandada por Carlos Vicens. O treinador do FC Porto destacou o bom momento de forma dos minhotos, que somam cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos.

Últimos jogos do Sp. Braga

«Estão num momento muito bom. Como o treinador deles disse, estão no melhor momento [da época]. Estão numa série muito positiva de resultados e de desempenho, tanto na Liga como nas Taças. É um jogo que vai exigir a nossa melhor versão.»

Vem aí uma semana intensa, com campeonato e Liga Europa

«Vamos jogo a jogo, como sempre. Começamos com o Sp. Braga, que está em grande forma, é uma das equipas em melhor forma, juntamente com o Gil Vicente. Temos de estar prontos e competir.»

Postura defensiva dos adversários do FC Porto

«O Sp. Braga mudou um bocado nas últimas semanas, sobretudo defensivamente. Tornaram-se mais agressivos, estão bem e acredito que serão bravos da mesma forma. Hoje, mostrei à equipa algumas estatísticas defensivas e o Sp. Braga é a segunda equipa, a seguir a nós, que defende mais alto no campo, são muito agressivos nos duelos. Espero que abordem o jogo dessa forma. O jogo de amanhã será com duas equipas olhos nos olhos, que vão jogar em campo aberto, com muitos duelos e combinações que podem desbloquear situações de um para um.»