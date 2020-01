Micael Cerqueira, adjunto de Rúben Amorim, em declarações à Sport TV, depois da vitória do Sp. Braga sobre o FC Porto (2-1), em pleno Dragão, no jogo de abertura da 17.ª jornada:

- Foi um jogo fantástico, a intensidade de concentração foi muito grande durante o jogo todo. Durante a primeira parte conseguimos interpretar muito bem os momentos do jogo. Na segunda o FC Porto obrigou-nos a jogar de outra maneira, a sofrer. Penso que os jogadores estiveram brilhantes na interpretação desse plano.

- O FC Porto é uma equipa fortíssima, ainda não tinha sofrido qualquer golo aqui no Dragão. Penso que na primeira parte, com todos o respeito pelo FC Porto, estivemos melhores. Na segunda o FC Porto obrigou-nos a baixar um bocado as linhas, a ter de sofrer de uma forma compacta. Acabámos por ter uma certa felicidade em alguns momentos, mas em termos gerais, penso que a vitória ajusta-se bem ao Sp. Braga.

[FC Porto falhou duas grandes penalidades]

- Emocionalmente foi muito importante para nós, estávamos num momento crucial, se o FC Porto concretizasse o penalti podia ter sido um jogo diferente. Mas com os adeptos que cá estiveram, ajudaram-nos a ultrapassar as dificuldades e deram-nos força para aquilo que faltava. Estão todos de parabéns.

- O Rúben [Amorim] desde o primeiro dia que incutiu essa mentalidade. Estar no Braga é ter um compromisso muito grande com a vitória. Representar este clube é para ganhar. Todos os jogos vão ser muito difíceis. Temos de respeitar os adversários, sabemos que as dificuldades vão aumentar, mas se mantivermos a mesma mentalidade e o mesmo foco, vamos ultrapassar essas dificuldades.