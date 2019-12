Foi conhecido nesta quinta-feira o castigo a Yannick Bolasie, após a expulsão no jogo com o Portimonense, na Taça da Liga.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF), confirmou aquilo que se previa, aplicando um jogo de castigo ao avançado, o que significa que o avançado falharia o confronto com o FC Porto no campeonato.

Mas se o Sporting já tinha anunciado que recorreria da expulsão, agora foi a vez do jogador apelar… ao espírito natalício.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Bolasie voltou a partilhar o vídeo do lance, escrevendo: «Vou falhar o próximo jogo importante… Vá lá malta, onde está o espírito natalício?»

So I Miss The Next Important Game For My Team🙄....Come On Lads Where’s The Xmas Spirit 😒 #YYB https://t.co/wMZrxxmst0