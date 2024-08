Figura: Vasco Sousa, cada vez mais crescido

Tem apenas 21 anos, mas pareceu ser um dos jogadores mais experientes em campo. Transpira serenidade e lucidez na abordagem aos lances, decidindo quase sempre bem, em vários setores do campo. Voltou a fazer dupla com Alan Varela à frente do quarteto defensivo, mas subiu muitas vezes até à área do Sporting e assinou um dos primeiros remates do jogo, à entrada da área, com a bola a sofrer um desvio em Hjulmand e a passar ao lado. Esteve sempre muito em jogo, tanto na fase de construção, como nas recuperações de bola e voltou a aparecer mais uma vez na frente, com um remate a colocar Kovacevic à prova. Já lá estava, mas é, sem dúvida, um dos grandes reforços de Vítor Bruno para a presente temporada.

Momento: desperdício de Otávio a abrir

O FC Porto podia ter tirado dividendos da boa entrada do jogo, mas Otávio atirou por cima. Foi logo a abrir o jogo, depois de um remate de Vasco Sousa que permitiu ao FC Porto conquistar um dos primeiros cantos do jogo. Na sequência da bola parada, a bola sobrou para os pés do central que, como a baliza escancarada, atirou por cima da barra.

Outros destaques:

Zé Pedro

Outro jogador que parece mais crescido do que a idade que tem. Na retina ficou um corte oportuno a evitar um golo de Francisco Trincão, mas o jovem central foi muito mais do que isso. Sempre muito concentrado, jogou quase sempre em antecipação, anulando muitas investidas dos leões.

Alan Varela

Adiou o primeiro golo do Sporting, com um corte decisivo sobre a linha fatal, a afastar um desvio de Gyökeres, já com Diogo Costa batido. Não esteve tão ativo como Vasco Sousa, esteve mais fixo e preocupado em marcar Gyökeres, mas, a espaços, também conseguiu soltar-se.

Galeno

Entrou muito bem no jogo, como toda a equipa, mas, condicionado por Geovany Quenda, não esteve tão ativo como esteve nos jogos anteriores. Ainda assim, obrigou Kovacevic a duas defesas apertadas, uma ainda na primeira parte, a obrigar o bósnio a voar, outra, já na segunda, com um remate em arco a obrigar o número 13 do Sporting a aplicar-se com uma estirada.

Martim

mais uma boa exibição do jovem lateral que esta noite teve muito trabalho, com Gyökeres a cair quase sempre para o seu lado. ganhou várias bolas ao sueco, só não o travou no lance do penálti porque foi do lado contrário.