O departamento de formação do Sporting vai organizar um quadrangular com equipas de sub-17, na Academia de Alcochete, entre 20 e 22 de março, em homenagem a Rui Jordão.

Além da equipa da casa, foram convidadas as equipas de sub-17 do FC Porto, Saragoça e Vitória de Setúbal. O modelo competitivo do torneio assenta numa lógica de «todos contra todos», com as três jornadas agendadas para os três dias de prova.

Os jogos vão decorrer no Estádio Aurélio Pereira, na Academia do Sporting, e serão de livre acesso.

O clube de Alvalade pretende, desta forma, homenagear a memória de Rui Jordão que representou o clube de 1979 a 1987. Depois de deixar o Sporting, Jordão fez ainda mais duas temporadas no Vitória de Setúbal, outro dos clubes convidados para este quadrangular.