A dois dias do clássico com o FC Porto, marcado para sábado (20h30), Sebastian Coates continua a trabalhar de forma condicionada, enquanto Gonçalo Inácio, Tiago Tomás e Pedro Gonçalves fizeram apenas tratamento.

Ruben Amorim continua, assim, a preparar o jogo da 5.ª jornada da Liga com muitas limitações. Aos quatro jogadores limitados com problemas físicos, junta-se ainda o médio Ugarte que continua ao serviço da seleção do Uruguai.

A boa notícia foi o regresso de João Palhinha que, depois de ter estado a serviço da Seleção Nacional, já trabalhou com a equipa sem limitações.

Os leões voltam a treinar esta sexta-feira, pelas 10h00, enquanto Ruben Amorim vai fazer a antevisão do clássico mais tarde, numa conferência que está marcada para as 18h30, para o Estádio de Alvalade.