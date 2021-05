Com a vitória em Vila do Conde, o Sporting está a apenas quatro pontos de se sagrar campeão nacional, algo que não acontece desde 2001/02, visto que o FC Porto tem vantagem no confronto direto.



Se o FC Porto perder esta quinta-feira na Luz, os leões precisam apenas de um empate contra o Boavista, na próxima jornada, para celebrar a conquista do título. No entanto, caso os dragões empatem no Clássico, a diferença pontual entre as duas equipas passa a ser de oito pontos, o que significa que a equipa de Amorim pode ser campeã... sem jogar.



Na 32.ª jornada, o emblema portista recebe o Farense no dia anterior ao Sporting-Boavista. Se o FC Porto não ganhar aos algarvios, os verde e brancos entram em campo já campeões.

Por outro lado, se o FC Porto vencer o Clássico e o Farense e o Sporting bater o Boavista, a equipa de Amorim precisa de um ponto nas duas últimas jornadas. Esse ponto poderá ser conquistado na Luz ante o Benfica ou contra o Marítimo, em Alvalade.