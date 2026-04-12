Sprint para o título: o que falta jogar a FC Porto, Sporting e Benfica
Sporting e Benfica preparam dérbi, FC Porto tem mais duas saídas
Sporting e Benfica preparam dérbi, FC Porto tem mais duas saídas
A 29.ª jornada vai terminar com o FC Porto na liderança e com cinco pontos sobre o Sporting, que guarda um jogo em atraso – a receção ao Tondela (17.º). Depois de os leões vencerem na visita ao Estrela da Amadora (1-0), o Benfica triunfou na receção ao Nacional (2-0) e o FC Porto levou a melhor sobre o Estoril (3-1).
Assim, os dragões totalizam 76 pontos, enquanto o Sporting regista 71 e o Benfica leva 69.
Com cinco jornadas por disputar, quem tem o calendário mais difícil? VOTE.
O FC Porto ainda visita Estrela da Amadora (13.º) e AVS (18.º), enquanto o Sporting aponta à receção ao Benfica, no domingo (18h).
Confira o que ainda falta jogar a FC Porto, Sporting e Benfica.
FC PORTO
30.ª: Tondela (C)
31.ª: Estrela da Amadora (F)
32.ª: Alverca (C)
33.ª: AVS (F)
34.ª: Santa Clara (C)
SPORTING
26.ª: Tondela (C)
30.ª: Benfica (C)
31.ª: AVS (F)
32.ª: V. Guimarães (C)
33.ª: Rio Ave (F)
34.ª: Gil Vicente (C)
BENFICA
30.ª: Sporting (F)
31.ª: Moreirense (C)
32.ª: Famalicão (F)
33.ª: Sp. Braga (C)
34.ª: Estoril (F)