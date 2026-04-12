A 29.ª jornada vai terminar com o FC Porto na liderança e com cinco pontos sobre o Sporting, que guarda um jogo em atraso – a receção ao Tondela (17.º). Depois de os leões vencerem na visita ao Estrela da Amadora (1-0), o Benfica triunfou na receção ao Nacional (2-0) e o FC Porto levou a melhor sobre o Estoril (3-1).

Assim, os dragões totalizam 76 pontos, enquanto o Sporting regista 71 e o Benfica leva 69.

Com cinco jornadas por disputar, quem tem o calendário mais difícil? VOTE.

O FC Porto ainda visita Estrela da Amadora (13.º) e AVS (18.º), enquanto o Sporting aponta à receção ao Benfica, no domingo (18h).

Confira o que ainda falta jogar a FC Porto, Sporting e Benfica.

30.ª: Tondela (C)

31.ª: Estrela da Amadora (F)

32.ª: Alverca (C)

33.ª: AVS (F)

34.ª: Santa Clara (C)

26.ª: Tondela (C)

30.ª: Benfica (C)

31.ª: AVS (F)

32.ª: V. Guimarães (C)

33.ª: Rio Ave (F)

34.ª: Gil Vicente (C)

30.ª: Sporting (F)

31.ª: Moreirense (C)

32.ª: Famalicão (F)

33.ª: Sp. Braga (C)

34.ª: Estoril (F)