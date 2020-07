Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota por 2-1 em Braga, na última jornada da Liga:

«Houve uma grandíssima primeira parte do FC Porto. Marcámos um golo, tivemos duas ou três ocasiões e um golo anulado. Sp, Braga não rematou à baliza. Na segunda parte o golo... temos um jogador no chão, a jogada continuou, o árbitro marcou falta quando temos jogador lesionado. No primeiro remate enquadrado, o Sp, Braga marcou. Isso deu-lhes confiança, precisavam muito de ganhar o jogo assim como nós pelos três pontos e pelo que fizemos. Merecíamos acabar de outra forma.

Entretanto com a saída do Luis, parte do que foi estrategicamente preparado e pelo facto de os jogadores que acabaram o jogo não terem entendido tão bem o que era pedido, houve alguma superioridade do Sp. Braga na última meia hora.»

«Acredito que os jogadores que têm sido muito utilizados e viu-se que foram ao máximo. Viemos aqui para ganhar. Posso questionar um ou outro jogador que entrou e quem não interpretou tão bem. Nunca fico melindrado ou chateado quando há um erro de nível técnico. Fico mais aborrecido quando não há atitude competitiva. Neste jogo, em que tínhamos de ser iguais a nós próprios porque tivemos três meses parados. Estes jogadores estão há alguns jogos a joga. Quando acaba a época temos mês e meio de férias e aqui tivemos o dobro. Jogadores precisam de competição. à medida que iniciámos a retoma, a equipa subiu de nível. Hoje era importante para ganharmos três pontos. Talvez a final da Taça tivesse entrado no subconsciente dos jogadores, mas não foi isso que foi pedido e preparado.»

[Saída do Soares]: «Teve a ver com alguma fadiga. Uribe? Ainda não sabemos se estará apto para a final da Taça.»