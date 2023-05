Mehdi Taremi, jogador do FC Porto, comentou desta forma a vitória em Famalicão (2-4), em encontro referente à 33.ª jornada da Liga 2022/23:

«Felizmente conseguimos vencer. Estivemos muito bem nos primeiros minutos e fizemos dois golos. Depois relaxámos e sofremos dois golos. Mas viemos aqui para ganhar e, com o nosso coração, puxámos por nós, conseguimos marcar mais dois golos e vencer.»

Primeiro póquer da carreira: «Estou muito feliz pelos quatro golos. Como sempre, faço o meu melhor, obrigado aos jogadores da minha equipa por me ajudarem. Ser o melhor marcador da Liga? É importante, é parte do meu trabalho como avançado, vamos ver como fica no final da época. O Gonçalo Ramos é um bom jogador, tem qualidade para fazer mais golos, vamos ver o que acontece.»

A luta pelo título: «Agora não está nas nossas mãos, depende do jogo de amanhã. Como fizemos até agora, damos o nosso melhor, até ao fim. Temos é de pensar no próximo jogo, jogo importante com o V. Guimarães no final do campeonato, depois temos a final da Taça de Portugal.»