Declarações do futebolista do FC Porto, Mehdi Taremi, à SportTV, após o empate ante o Estoril, 1-1, em jogo da 7.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Foi um jogo difícil, sabíamos disso e trabalhámos muito. Na primeira parte não jogámos bem. Na segunda parte, jogámos melhor do que na primeira, tivemos oportunidades para marcar, remates e bolas ao poste, fomos melhores do que o Estoril e podíamos ter ganho o jogo. Fomos um pouco infelizes. Semana difícil, temos de seguir em frente.»

[Dois jogos sem ganhar:] «É futebol, às vezes acontece. Temos de manter o foco e a confiança para o futuro.»

[Alegadas simulações e lance com Witsel em Madrid:] «Viu essas ações? O meu pé esquerdo estava no pé do Witsel. Não é simulação, há um contacto, não é simulação e isto não é nada, devíamos falar deste jogo. Obrigado.»