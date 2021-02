Taremi, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV2, após a vitória por 2-0 frente ao Rio Ave, em jogo da 16.ª jornada da Liga:



«Fizemos um grande trabalho. O importante é vencer e vencemos. Tivemos oportunidades para marcar, mas não conseguimos. Fizemos um bom jogo.»



«O jogo contra o Rio Ave foi especial para mim. Tenho lá amigos, estive lá o ano passado e vivi bons momentos no clube no ano passado. Agora estou no FC Porto e é tudo diferente.»



«A mentalidade da equipa é estar junto tanto no momento defensivo como ofensivo. Corro pela equipa, por que razão não o haveria de fazer?



«O jogo entre Sporting e Benfica? Não importa. O jogo importante era o nosso. Se ganharmos, os jogos dos outros não interessam. Vamos jogo a jogo.»