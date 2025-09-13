Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 1-0 ante o Nacional, em jogo da quinta jornada da Liga:

Cinco vitórias seguidas, algo que não acontecia na Liga desde 2017/18:

«Resultado importante. O jogo foi um pouco complicado, tivemos oportunidade para fechar o jogo e marcar o segundo golo e isso manteve o jogo aberto até ao fim, mas às vezes temos de ganhar jogos desta forma. Muito importante o facto de, em cinco jogos, sofrermos apenas um golo e foi um autogolo. Isso diz do espírito dos rapazes e temos de mencionar especialmente o Borja Sainz, pelo jogo que fez, o sacrifício que colocou em campo foi incrível e vamos em frente para o próximo jogo.»

Disse na antevisão que a equipa não podia baixar o nível. Se o jogo foi mais difícil do que o que esperava:

«Não, mais difícil do que o que esperava, não. Pode perguntar a qualquer pessoa que me rodeia por estes dias o quão eu tento aumentar a atenção. Vimos muitos jogos do Nacional desta época, da época passada e o nível de detalhe foi ainda mais alto do que o habitual. Claro que é complicado com a pausa internacional, tivemos alguns jogadores a viajar da América do Sul e é normal, quando se reúnem as peças em poucas horas, é difícil para todos voltarem de igual forma e senti que provavelmente não fomos tão fluídos como em jogos anteriores. Também tivemos algumas adaptações de última hora, por isso o resultado é bom e há muitas coisas a melhorar.»