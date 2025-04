Fábio Vieira, jogador do FC Porto, em declarações à Flash Interview da Sport TV após a vitória sobre o Casa Pia por 0-1:

[Reação forte depois daquilo que aconteceu frente ao Benfica?]

«Claro que sim. Nós sabíamos desde o início que íamos enfrentar uma equipa com bastante qualidade, com boas ideias de jogo e tínhamos o jogo claramente bem preparado durante a semana para podermos explorar aquilo que eram os momentos menos fortes deles. Entramos muito bem no jogo, com muita bola, com muitas oportunidades até para ampliar a vantagem, mas no final saímos com uma vitória e isso é o mais importante.»

[Que importância tem esta vitória para o balneário do FC Porto?]

«Tem muita importância como é evidente. Nós sabíamos que depois de um resultado menos positivo tínhamos de dar uma resposta rápida. Felizmente conseguimos, com um bom jogo da nossa parte, toda a equipa, e portanto há que agradecer a esta gente que veio cá a apoiar-nos e que continuam connosco até ao fim.»

[Como é que se tem sentido nesta nova forma de jogar?]

«Tenho sentido bem, o treinador tem-nos dado essa liberdade para podermos explorar esses espaços e acho que estamos a fazê-lo cada vez melhor, com ideias de jogo mais aclaradas e as coisas pouco a pouco vão saindo e fruto disso foi o jogo de hoje, com momentos muito positivos da nossa parte e agora há que continuar, sabemos que temos mais jogos para fazer e queremos ganhá-los todos.»

[Com este resultado, acabam por recuperar o terceiro lugar, ainda que a condição, é esse o vosso principal objetivo até o final?]

«O nosso principal objetivo é ganhar os jogos todos que faltam e logo faremos as contas.»

[Balneário do FC Porto não gostou do «castigo» depois da derrota contra o Benfica?]

«Acho que isso não são respostas para eu as dar, sinceramente, portanto vou deixar para quem tem que falar, não me compete a mim, está bem?»