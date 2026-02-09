Thiago Silva, defesa do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate (1-1) com o Sporting, a contar para a 21.ª jornada da Liga.

Jogo mantém tudo igual

«Como deixa o balneário? Da mesma forma como começou o jogo – em primeiro e quatro pontos do nosso rival. O facto de sofremos o golo no final é um sentimento de tristeza, porque estavam nas nossas mãos os três pontos. Nada mudou. Estamos onde queremos estar. Não aumentámos nem diminuímos a vantagem. É ter tranquilidade e continuar a fazer o nosso trabalho.»

Clássico é um jogo de xadrez

«Era um jogo muito estratégico, parece um jogo de xadrez. Parece muito o Manchester City e o Arsenal quando jogam. Respeito muito de ambas as equipas. Tivemos o jogo controlado nas mãos. Infelizmente saímos daqui com o empate mas ainda em primeiro.»

Sporting tinha a obrigação

«Temos de jogar conforme o jogo. Hoje a equipa que teria a obrigação de ganhar era o Sporting. Temos de saber lidar com os momentos. O campeonato não é ganho num jogo. Se mantivermos a distância temos tudo para acabar a época feliz.»

Estreia de Fofana

«O acolhimento dos adeptos, dos treinadores, dos jogadores e do presidente. Quando voltei parecia que nunca tinha saído daqui. Acho que o Fofana sentiu isso hoje também.»