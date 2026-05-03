Thiago Silva recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos do FC Porto, após a conquista da 31.ª Liga da história do clube.

O central brasileiro fala no regresso a um «clube histórico», que se tornou mais especial pela ajuda que acabou por dar aos colegas de equipa, no principal objetivo da temporada. Até ao momento, Thiago Silva realizou sete jogos na Liga, além dos quatro que fez na Liga Europa e os dois na Taça de Portugal.

«Voltar a este clube histórico pela segunda vez já era muito especial. Mas ajudar esta equipe a conquistar o trigésimo primeiro título significa mais do que posso expressar em palavras. Aproveitem os momentos connosco, vamos FC Porto», pode ler-se.

Leia aqui a mensagem de Thiago Silva: