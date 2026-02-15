Tiago Margarido, em declarações na flash interview após a vitória do FC Porto sobre o Nacional, por 1-0, na 22.ª jornada da Liga:

Análise à derrota com o FC Porto

«Sabíamos das dificuldades que íamos ter pela frente, mas nivelámos o jogo, a posse de bola e os remates à baliza. Temos uma grande oportunidade e penso que o detalhe fez a diferença, os jogadores trabalharam bem, criámos dificuldades ao FC Porto e foi um jogo decidido nos detalhes.»

Dificuldades impostas pelo adversário e postura do Nacional

«O FC Porto tem um jogo defensivo muito agressivo, consegue trabalhar muito bem as bolas em duelo e estava a criar desconforto até fazer o golo. Com as substituições foram crescendo no jogo, mas levámo-lo em aberto até ao fim. As valias das equipas são diferentes, fomos briosos e o jogo foi decidido num detalhe. Não olhamos a camisolas nem classificações, olhamos sim que estamos 11 contra 11 no campo, ainda que tenhamos de respeitar os adversários. Nos jogos com os "grandes" somos competentes, mas não conseguimos pontos por detalhes, hoje foi mais um dia.»

Conforto na tabela classificativa...

«Vivemos de pontos, vivemos o dia a dia e estamos dentro do nosso objetivo, quatro pontos acima do play-off. O nosso início de campeonato, tanto na primeira como na segunda volta foi muito difícil, já jogamos contra dois grandes, mas com estabilidade e a acreditar no que fazemos, vamos atingir os nossos objetivos.»