Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações à Flash Interview da Sport TV após a vitória frente ao FC Porto por 4-1:

[Análise da partida]

«Com grande determinação. Tínhamos falado ontem que vínhamos cá para vencer o jogo, foi isso que fizemos, mas acima de tudo com uma grande determinação. Foi aquilo que eu pedi aos jogadores antes de entrar em campo, reforçar aquilo que tenho vindo a falar nos últimos tempos, a família que eles são, a equipa como jogo, como jogam juntos, e a tropa, porque hoje, como tínhamos previsto, sempre o jogo 'quentinho', mas o jogo sempre com uma grande dinâmica, uma grande velocidade, ambas as equipas a procurar o golo, e veio ao de cima a determinação da nossa equipa em fazer um grande jogo, em ser equipa, em ser família e em ser tropa. Por isso, desde o primeiro minuto foi essa a nossa indicação, bola de saída para a frente, cedo marcámos e fomos controlando o jogo, quer com bola, quer sem bola, muito forte também nas transições. A bola parada também, o segundo golo nasce de uma bola parada muito bem trabalhada da nossa parte. Enfim, foram 90 minutos que nos correu tudo bem, é isso que eu peço sempre aos jogadores, olhar para aquilo que podemos fazer a cada momento. Hoje era o momento, pôr em prática o nosso jogo, a nossa determinação, a nossa maturidade, que eu sinto que a equipa vai crescendo ao longo dos tempos, e como tínhamos falado ontem, são três pontos importantes naquilo que é o nosso objetivo de vencer o campeonato, ainda temos muitos jogos pela frente, jogos em casa, jogos fora, temos de continuar neste caminho.»

[Bloco mais baixo do Benfica foi intencional?]

Também houve momentos em que a equipa, principalmente no início do jogo, quer com 1-0, e depois a nossa forma como pressionámos e instalámos também. Houve momentos em que estivemos altos, isso é que é o importante. O importante é que continuamos a defender e estejamos todos juntos, curiosamente eu tenho um apontamento que acho que eventualmente quem recuperou mais bolas na primeira parte, digo eu, foi o Di María, por isso aqui vem muito aquilo que foi o espírito da equipa e foi em equipa que nós vencemos o jogo.»

[Hat-trick do Pavlidis. Ele simboliza outros jogadores que estão nesta fase de um momento de crescimento?]

«Sim, se calhar simboliza um pouco aquilo que é a vida do jogador de futebol, a vida das equipas. Se nós recordarmos o passado, se calhar as vozes contra as prestações deles eram maiores do que são agora, enfim, por isso é que a cada momento aquilo que nós temos de garantir, profissionais do futebol, é foco total na nossa tarefa, continuar a trabalhar, porque só assim nós podemos evoluir. Pavlidis tem feito um trabalho muito importante ao longo da equipa, como eu vos disse, foi uma vitória da equipa, e claro, ter depois homens que possam criar, possam marcar golos, é sempre importante.»

[O que leva do Clássico são bons sinais que a equipa dá em vez de olhar para a ponta final?]

«Exatamente, quando se olha para aquilo que era o nosso calendário nesta reta final com as saídas, nós tínhamos de dar uma demonstração da nossa força e foi isso que nós fizemos. Perante uma grande equipa, com jogadores de enorme qualidade, a equipa jogou em equipa, foi uma demonstração da nossa força, e a palavra certa para o dia de hoje é determinação, porque acho que foi uma equipa muito determinada e com uma vontade enorme de vencer o jogo.»

[Tomás Araújo com desconforto logo no início e depois acabou por ser substituído]

«Não, são situações distintas, porque momentos antes tentou fazer um corte numa antecipação, abriu demasiado a perna, sentiu ali desconforto, mas nada que o colocasse em perigo. Fez o jogo que fez, cumpriu, já tínhamos preparado, preparámos todos os laterais, optámos uma vez mais para o Samuel [Dahl] cumprir à direita e depois fechar o jogo com o Aursnes também na direita.»