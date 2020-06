O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, revelou que, antes da pandemia de Covid-19, o clube já tinha praticamente fechadas vendas de jogadores no valor de 147 milhões de euros.



«Se o FC Porto tivesse realizado 147 milhões em vendas não estávamos a falar de problemas financeiros. O Benfica tinha feito 200 milhões, nós tínhamos feito 147 milhões. Apareceu um vírus que afectou todos os meus compradores e como é óbvio, temos de procurar outras soluções. O que dói aos adeptos não é estar sob alçada do fair-play financeiro ou não. O que os adeptos querem é a garantia de que a bola entra, de que o FC Porto ganha títulos e conserva em seu poder os ativos e as ações da SAD. Era impensável investir e pensar que podia aparecer um vírus. Há quatro meses ninguém admitia que negócios feitos antes do final do ano, só faltava concretizar... ficou tudo em suspenso», disse o líder dos dragões, em entrevista ao Porto Canal, aproveitando para responder ao homólogo do Benfica.



Entretanto, Pinto da Costa adiantou ainda que um dos futebolistas ia ser comprado por um clube francês.



«Estão todos encantados e tão bem que os grandes clubes que tinham comprado esses jogadores tiveram de travar os negócios, porque não podiam. Cancelados? Estão suspensos, mas pelos valores que iniciais dificilmente serão feitas, não tenho dúvidas. O futebol francês, e um dos jogadores iapara França, clubes ficaram sem receitas da televisão, não tem capacidade para comprar», acrescentou.





