*Por Arménio Pereira

Figura : Samu

O que é que se pode pedir a um ponta de lança quando o jogo está difícil de conseguir materializar perante uma equipa bem organizada? A resposta é marcar golo. Pois bem, foi o que Samu fez pleno de oportunidade, após cabeceamento de Bednarek.

Momento do jogo : A entrada do FC Porto na segunda parte.

Em dois minutos apanhou-se a ganhar nos primeiros cinco minutos. A boa organização da equipa do Tondela na primeira parte desmoronou e a claque portista entrou em êxtase com os golos apontados por Samu e William Gomes.

Outros destaques:

Bednarek – A segurança defensiva do FC Porto passa muito pela capacidade de se impôr no jogo aéreo. Sempre que Jordan Siebatcheu tentou subir mais alto, a bola foi sempre ter com o central polaco. O acerto na contratação é tão evidente que basta olhar para o desempenho do último reduto da época passada. Teve impacto no primeiro golo com o cabeceamento que obrigou Bernardo Fontes a defender com dificuldade, permitindo a recarga vitoriosa de Samu.

Victor Froholdt – É um pendulo intenso do meio campo portista. Tanto em zonas recuadas próximas da sua grande área, como na construção de jogo no último terço do ataque portista. Ao lado de Varela, consegue ser mais exuberante e criativo a solicitar os companheiros de equipa para que pudessem furar a defensiva contrária. Tal como os colegas não conseguiu evitar alguma irritabilidade em cima do intervalo com o tardar do golo.