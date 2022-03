O defesa Ricardo Alves e o avançado Salvador Agra vão cumprir castigo na próxima jornada em que o Tondela vai visitar o Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto na 26.ª jornada da Liga, depois de terem completado uma sequência de cartões amarelos esta segunda-feira no embate com o Belenenses.

Um jogo que contou com sete cartões amarelos e que também afasta Yaya Sithole da receção do Belenenses ao Boavista.