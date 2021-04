Toni Martínez, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV1, após o golo que deu o triunfo frente ao Santa Clara, em jogo da 25.ª jornada da Liga:



«Acho que o golo é a ponta do trabalho da equipa. Entro para ajudar, faltem dez minutos, um minuto ou 30 segundos. Hoje aconteceu. Temos de acreditar até ao fim. Isto é o FC Porto.



Não foi um jogo muito bom da nossa parte, mas acho que está relacionado com a paragem das seleções. Tivemos pouco tempo para preparar o jogo, mas conseguimos os três pontos. Acho que estes pontos vão ser muito importantes no que resta da época. Todos os jogos vão ser importantes até final, não podemos perder mais pontos na Liga. Faltam mais finais.

Pessoalmente estou muito feliz por poder contribuir com golos. Sei da importância dos colegas que estão a jogar. Estou aqui para ajudar e fazer o que hoje fiz. »