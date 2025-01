O FC Porto regressou aos treinos depois da vitória europeia frente ao Maccabi Tel Aviv.

Nos comandados de Martín Anselmi esteve já William Gomes. O jovem brasileiro foi apresentado na manhã desta sexta-feira e já realizou o primeiro treino pelos «azuis e brancos».

«Muito contente de estar pela primeira vez no relvado a conhecer toda a equipa, estou muito feliz», começou por dizer Gomes aos meios de comunicação dos dragões.

«Treinar no FC Porto é um pouco diferente do São Paulo. Desde logo, pelo clima, mas de resto tudo tranquilo, com mais intensidade, o jogo mais rápido mas não muda muita coisa, estou pronto», atirou.

De fora da sessão continuam Martim Fernandes, Marcano e Marko Grujic, todos a realizar tratamento.

O FC Porto joga esta segunda-feira frente ao Rio Ave, às 20h, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Veja aqui as declarações de William Gomes após o primeiro treino pelo FC Porto: