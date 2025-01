A saída de Vítor Bruno do comando técnico do FC Porto criou um cenário nunca visto no futebol português: pela primeira vez, os três «grandes» trocam de treinador na mesma temporada. E ainda vamos a meio da mesma!

Este quadro começou a pintar-se ainda em agosto, quando Roger Schmidt foi demitido no Benfica, na sequência de um arranque em falso na Liga (uma derrota e um empate nas primeiras quatro jornadas). O regressado Bruno Lage ocupou a vaga do alemão.

Menos previsível foi a situação vivida pelo Sporting. Depois de perderem a Supertaça, os «leões» arrancaram para uma sequência demolidora, de resultados e exibições, com a vitória frente a FC Porto (2-0), para o campeonato, e a invencibilidade na Liga dos Campeões (em três jogos) como pontos altos.

Só que isso serviu para aguçar ainda mais o «apetite» dos «tubarões» europeus em Ruben Amorim e a saída de Erik ten Hag no Manchester United foi o pretexto ideal para os «red devils» baterem a cláusula do português e levarem-no para Old Trafford.

Já comprometido com o United, Amorim ainda conduziu o Sporting a uma goleada frente ao rival citadino dos ingleses, o Manchester City (4-1), e a uma reviravolta épica em Braga (4-2), aumentando o mito em torno de si, em Alvalade.

Para o seu lugar foi promovido João Pereira, que orientava a equipa B leonina na Liga 3, mas a experiência não resultou, motivando nova mudança ao cabo de apenas oito jogos. E assim chegamos ao atual timoneiro dos leões, Rui Borges, contratado ao Vitória de Guimarães nas vésperas do dérbi, que o Sporting venceu, com o Benfica (1-0).

Mais a norte, a pressão também aumentava, de forma considerável nas últimas semanas, para Vítor Bruno, à boleia dos resultados negativos e das exibições desinspiradas do FC Porto. O arranque da segunda volta da Liga trouxe novo desaire para os dragões, agora em Barcelos (3-1), e ditou o afastamento do treinador, completando-se um cenário inédito na história do campeonato nacional.

Desde 1934, quando a competição passou a ser disputada nos moldes atuais, nunca os «três grandes» haviam trocado de treinador, todos eles, na mesma temporada.

A saída de Vítor Bruno do FC Porto consuma a 16.ª mudança de treinador na atual edição da Liga, sendo que 12 clubes já fizerem «estalar o chicote» desde agosto. Um número que impressiona quando ainda agora se iniciou a segunda metade do campeonato.