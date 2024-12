Depois de quatro jogos sem vencer, o FC Porto regressou aos triunfos na última jornada do campeonato e, este sábado, tem marcada a visita ao Famalicão, às 20h30, a contar para a 13.ª jornada.

Já com Alan Varela disponível, depois de cumprir castigo, a grande dúvida é mesmo se Vítor Bruno vai apostar no argentino ou manter Stephen Eustáquio no onze. Na lateral-direita, Martim Fernandes deverá ser o titular, isto devido à lesão de João Mário.

O Famalicão, que será orientado por Ricardo Silva, em virtude da saída de Armando Evangelista, deverá alinhar com o onze habitual. Os famalicenses, diga-se, já negoceiam o próximo treinador.

