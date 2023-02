Declarações do treinador do Vizela, Tulipa, à SportTV, após a derrota por 2-0 ante o FC Porto, em jogo da 19.ª jornada da I Liga:

«Parece-me que o jogo, na primeira parte, foi equilibrado, sem grandes oportunidades. Nós não quisemos fugir muito do nosso padrão: quisemos sair a jogar, ter espaço para construir, nem sempre fomos eficazes, nem sempre conseguimos atrair o FC Porto, de forma que o FC Porto nos desse oportunidades para depois termos espaços e sair com os nossos homens mais rápidos. Mas acho que também teve a ver com mérito na forma como o FC Porto nos analisou. A primeira parte é muito igual, mais domínio do FC Porto claramente, nós a ficar mais um bloco médio-baixo, mas sem grandes oportunidades. O FC Porto, através de um erro, que é uma saída nossa, queríamos atrair os laterais do FC Porto a saltar alto, para ficarmos em igualdade e com espaço para explorar. Perdemos essa bola e acabámos por sofrer golo.»

«Na segunda parte, outra vez muito do mesmo, mais domínio do FC Porto, mais constância do jogo do FC Porto, a encontrar os espaços e a profundidade pelo João Mário e a ligar com os homens de dentro. Conseguimos controlar ainda esse aspeto, mas queríamos ter mais bola e não fomos capazes. Quando se gerou algum espaço para sair em transição, nunca conseguimos ir ao lado livre e o FC Porto, na pressão, tinha mais gente e bloqueou-nos.»

«Depois, arriscámos um bocadinho, não tínhamos nada a perder, introduzimos o segundo avançado, coisa que nem é muito treinada por nós, metemos dois pontas, dois alas à largura e ficámos mais fragilizados no nosso equilíbrio no meio-campo e nas coberturas e, com mérito, o FC Porto encontrou espaço, fez o segundo golo e resolveu o jogo. O FC Porto foi mais forte, mas continuo a achar que a minha equipa joga bem, quer jogar bem, não se encolhe tanto como as pessoas pensavam que ia acontecer. É uma equipa que tem a tendência de querer pressionar alto, quando não conseguimos foi por mérito do FC Porto.»

[Vitórias em casa, derrotas fora:] «Os jogos que tivemos fora foram contra adversários difíceis, mas o jogo com o Famalicão foi bem disputado, as possibilidades de pontuar ou até ganhar foram grandes, na segunda parte dominámos o jogo, fomos atrás do resultado. Tem a ver com isso, com os adversários, percebemos e avisámos hoje a equipa que não queríamos correr o risco de perder jogadores para no jogo de sexta-feira estarmos juntos e completos para tomar as melhores decisões e de tentar vencer o Chaves. Não temos duas caras, simplesmente tem a ver com as competências do adversário.»

[Saída do Samu:] «Essa é uma das substituições que foi a pensar na influência que tem no nosso jogo ofensivo, o Igor também.»