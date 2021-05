Matheus Uribe, autor do golo do FC Porto, em declarações na flash interview da BTV após o empate frente ao Benfica (1-1), no Estádio da Luz.

«Sabíamos que íamos enfrentar um grande rival, tivemos posse de bola, mais ataques que o rival, e eles não chegaram em nenhum momento à nossa baliza. Na segunda parte, arriscámos um pouco, demos alguns espaços, mas o balanço é positivo.»

Sobre o futuro: «Seguimos até ao final. Temos ainda muitos jogos pela frente e temos de ir com a cabeça levantada para terminar da melhor maneira. Primeiro lugar? Acreditamos sempre. Com esta equipa e esta estrutura, temos de acreditar.»