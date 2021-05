O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou o Vitória de Guimarães com mais um jogo à porta fechada devido ao «Caso Marega», desta feita por não ter facultado o som do Estádio D. Afonso Henriques do polémico jogo frente ao FC Porto, em fevereiro de 2020.

Além dos três já anunciados – o primeiro dos quais já foi cumprido, frente ao Famalicão –, por causa dos insultos racistas que o avançado dos dragões nessa partida, os vimaranenses terão de cumprir um quarto jogo à porta fechada pela «ausência de som das gravações captadas pelo sistema de videovigilância» da partida em questão.

Além disso, o Vitória terá ainda de pagar uma multa de cinco mil euros.