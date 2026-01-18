O FC Porto sofreu, mas resistiu e sai de Guimarães com os três pontos no primeiro jogo da segunda jornada da Liga. Num duelo de emoções fortes no Estádio D. Afonso Henriques, apenas a cinco minutos dos noventa os dragões chegaram à vantagem (0-1) numa grande penalidade transformada em golo por Alan Varela.

Após ter desperdiçado um castigo máximo na primeira parte, por Samu, que atirou ao ferro, o FC Porto sobreviveu a uma primeira parte amorfa em que o Vitória foi claramente superior. O líder do campeonato soube adaptar-se às diferentes fases do jogo, soube sofrer quando assim teve que ser e reagrupou-se para uma segunda parte em que dividiu o jogo. Alan Varela, de regresso à equipa, decidiu na marca dos onze metros.

Com Bednarek no banco, uma das novidades dos azuis e brancos, O FC Porto recupera a vantagem de sete pontos para o segundo classificado, numa demonstração de capacidade dos dragões. Décima jornada consecutiva a vencer do FC Porto.

Castigo máximo contra a tendência

Embalado pela conquista da Taça da Liga, o Vitória entrou dono e senhor do jogo no Estádio D. Afonso Henriques, levando o FC Porto para um cenário de desconforto pouco habitual. Organizada e compacta, a equipa de Luís Pinto não margem do ponto de vista defensivo e com vários lances repentinos provocou calafrios à defesa portista, que teve Thiago Silva e Kiwior a montar a dupla de centrais.

Com cinco mudanças no onze comparativamente com a final de Leiria, frente ao Sp. Braga, o Vitória colecionou lances de perigo em que faltou a definição para dar expressão ao marcador. Camara e Saviolo tiveram várias arrancadas prometedoras perante um FC Porto sem Bednarek.

Mas, perante o domínio do Vitória, o FC Porto até teve aquela que foi a oportunidade mais flagrante da primeira metade. Samu esteve frente a frente com Castillo, mas da marca dos onze metros atirou com estrondo à trave, desperdiçando o penálti a castigar falta de Lebedenko sobre Alberto. Uma oportunidade de resgate dos dragões num jogo em que o resultado ia sendo lisonjeiro ao intervalo.

Tacao a taco: novo penálti define

Foi diferente a segunda metade. Chá do intervalo fez bem aos azuis e brancos, que se reagruparam, definiram os timings e evitaram que a pressão do Vitória fosse tão eficaz. Foi mais dividido o jogo, teve menos fôlego o Vitória e os dragões dispuseram de mais lances de finalização.

Num desses momentos Alan Varela isolou Borja Sainz, que na cara de Castillo desviou de forma subtil para o ferro. Segunda bola ao poste do FC Porto. Com a indefinição a arrastar-se até aos derradeiros minutos, o jogo foi definido em novo castigo máximo. Má abordagem de Telmo Aarcanjo, a derrubar Pietuszewski. Boa entrada do jovem polaco, a ajudar a revitalizar o ataque azul e branco.

Alan Varela teve nos pés a possibilidade de fazer a diferença e não desperdiçou. No frente a frente com Castillo enganou o guarda-redes e carimbou os três pontos. Estrelinha de campeão do FC Porto em Guimarães, vencendo um embate que esteve complicado, resistindo até chegar à conquista dos três pontos.