A FIGURA: Mehdi Taremi

Cavou duas grandes penalidades no D. Afonso Henriques, desbloqueando um jogo em que os dragões dominavam, mas não efetivavam o domínio. O iraniano dispôs de dois castigos máximos, tendo cinquenta por cento de eficácia. Marcou no primeiro frente a frente com Bruno Varela, permitiu a defesa ao guarda-redes no segundo. Mesmo assim, foi determinante para a conquista dos três pontos por parte do FC Porto. Chegou ao 16.º golo da temporada.

O MOMENTO: Penálti defendido por Bruno Varela (64’)

Segundo duelo com onze metros a separar Taremi e Bruno Varela. Depois de no primeiro momento o iraniano ter enganado o guarda-redes, à segunda Bruno Varela susteve a grande penalidade com uma estirada assinalável. O FC Porto podia ter arrumado com a questão, mantendo-se assim o jogo vivo até ao final.

OUTROS DESTAQUES

Grujic

Foi o substituto de Uribe, uma das peças principais dos azuis e brancos. O sérvio esteve sempre seguro no setor intermediário, ocupou bem os espaços e distribuiu o jogo com critério. Esteve intenso na forma como abordou o encontro.

Mumin

O pilar da defesa do Vitória de Guimarães. Mesmo parecendo, por vezes, não estar nas melhores condições físicas, o ganês fez vários cortes providenciais no último reduto vimaranense. Teve capacidade para sair a jogar na primeira fase de construção.

Vitinha

Um dos mais esclarecidos com bola do FC Porto, mesmo numa noite em que a inspiração não abundou. Tentou jogar simples e prático, não arriscando com margem para errar.

André Almeida

Esteve em dúvida para o jogo, foi lançado no onze e foi através dos seus rasgos que o Vitória conseguiu as saídas mais promissoras para o ataque.