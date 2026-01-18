A FIGURA: Alan Varela

Novidade anunciada no onze, o médio argentino foi decisivo para a conquista dos três pontos em Guimarães. Deu equilíbrio à equipa e capacidade com bola. Rematou com perigo no início da segunda metade e isolou Borja Sainz naquele que foi um dos lances mais perigosos do FC Porto, que culminou com a bola no ferro. Chamado a bater a grande penalidade decisiva, a cinco minutos dos noventa, bateu Castillo e carimbou os três pontos.

O MOMENTO: golo do FC Porto (85’)

Castigo máximo para o FC Porto, a penalizar falta de Telmo Arcanjo sobre o estreante Pietuszewski. Abordagem imprudente do extremo, a dar a Alan Varela, o segundo batedor de penáltis da noite, a oportunidade de decidir. Foi o que aconteceu, o médio enganou o guarda-redes do Vitória num momento de tensão, batendo Castillo para amealhar os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Camara

Uma das novidades de Luís Pinto no onze, o francês emprestou competitividade ao lado direito do Vitória, traçando vários rasgos perigosos. Ganhou duelos, foi à luta e provocou várias vezes calafrios à defesa portista.

Diogo Costa

Defesa milagrosa do guarda-redes azul e branco ao minuto 68 a salvar o FC Porto. Por instinto travou cabeceamento à queima-roupa de Lebedenko numa fase me que o Vitória estava por cima, segurando a equipa.

Samu

Jogo completo do médio do Vitória, com bons indicadores em vários capítulos. Fez vários desarmes, esteve forte na pressão, encostando-se à linha ofensiva e teve critério com bola, jogando simples.

Pietuszewski

O miúdo de 17 anos chegou, foi lançado às feras num jogo de alta intensidade e ajudou a conquistar o triunfo num reduto difícil. Sofre a grande penalidade decisiva num dos momentos em que, no quarto de hora que esteve em campo, conseguiu ganhar terreno.