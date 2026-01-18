O FC Porto vai a jogo em Guimarães sem um dos seus esteios: Bednarek não faz parte do onze, sendo a dupla de centrais composta por Thiago Silva e Kiwior. Nas laterais alinham Alberto em Martim.

Para além da troca de Bednarek por Alberto, comparativamente com o jogo frente ao Benfica a contar para a Taça de Portugal, Farioli opera mais uma mexida. Alan Varela regressa ao onze, alinhando no lugar de Pablo Rosário.

Mexe mais Luís Pinto do lado do Vitória, operando cinco alterações no onze comparativamente com a disputa da Taça da Liga com o Sp. Braga. Castillo regressa à baliza, relegando o herói da conquista da Taça da Liga, Charles, para o banco de suplentes.

De resto, os castigados João Mendes e Nelson Oliveira são rendidos por Lebedenko e Ndoye, respetivamente, saltando também para o onze Samu e Camara.

VITÓRIA: Castillo; Strata, Miguel Nóbrega, Abascal e Lebedenko; Beni Mukendi e Gonçalo Nogueira; Camara, Samu e Saviolo; Ndoye.

FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Thiago Silva, Kiwior e Martim; Alan Varela, Victor Froholdt e Gabri Veiga; Pepê, Borja Sainz e Samu.

O embate entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto tem o pontapé de saída agendado para as 20h30 no Estádio D. Afonso Henriques.