Sérgio Conceição revelou nesta segunda-feira que Mbemba deverá falhar o jogo entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães, referente à 11.ª jornada da Liga 2020/21, devido a lesão.

«Vai ser difícil que o Mbemba esteja disponível para o jogo de amanhã», admitiu o técnico portista.



Moussa Marega vai regressar pela primeira vez a Guimarães após o episódio de racismo no Estádio D. Afonso Henriques. Sérgio Conceição garante que o maliano está preparado: «Ele está bem, excelente. Não houve comentários sobre isso. É um problema que infelizmente existe e que não afetou minimamente o que foi a preparação para o jogo.»



Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto falou ainda sobre Jorge Nuno Pinto da Costa, que celebra o seu 83.º aniversário: «Ainda não li a entrevista do presidente. Não vou fugir ao que tenho dito, continuo a dizer que o mercado fica ali à porta e não tenho de comentar as declarações do presidente. Quero é dar-lhe os parabéns por mais um aniversário. O desejo, meu e dos meus jogadores, é vê-lo à frente do clube por muitos anos, com muitos momentos felizes e conquistas. Se o FC Porto é quem joga melhor ou não, o mais importante são os resultados. É um pouco subjetivo.»



«A presença dele na roda foi um momento importante, chamei o presidente para a toda porque sentimos o peso dele perto de nós. É o nosso líder máximo e é sempre um prazer que esteja junto à equipa», acrescentou Sérgio Conceição.