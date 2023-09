O Benfica recebe o FC Porto nesta sexta-feira (20h15), na 7.ª jornada da Liga. Os dragões somam 16 pontos na tabela classificativa, mais um que as águias, vencedoras do primeiro clássico da época, para a Supertaça.

Beto, antigo guarda-redes, salientou que a equipa de Sérgio Conceição tem apresentado duas faces: «Houve uma cara europeia, muito dominadora e a criar muita superioridade em todo o campo. Gostei muito do FC Porto de Liga dos Campeões, mas, no campeonato, vêm-se algumas dificuldades para vencer com muita superioridade e resultados avultados. É um futebol em esforço, com vontade de ganhar, muita garra, entrega e competitividade, mas não tão claro.»

«Juntamente com o Sporting, o Benfica foi o clube que melhor se reforçou. É verdade que tem vencido no campeonato, mas também não está a ser avassalador para o plantel que tem. Neste momento, existe um grande equilíbrio competitivo entre as duas equipas e o clássico é uma incógnita, mas sei que o FC Porto sabe jogar muito bem estes encontros. Vamos perceber até que ponto o Benfica pode igualar essa vontade e sabedoria», disse Beto, à Agência Lusa.

Beto espera um «ritmo alto» imposto pelo FC Porto: «A pressão alta é uma das grandes armas que o Sérgio Conceição utiliza, exigindo à sua equipa capacidade física para retirar iniciativa de jogo ao adversário. É verdade que o FC Porto se transcende mentalmente a nível motivacional em jogos com este caráter. Tendo mostrado alguma dificuldade financeira nos últimos anos, consegue colocar os atletas no seu máximo. Muitas vezes, de uma forma não tão bem jogada, mas sempre com um alto teor competitivo, algo que vai dificultando a manobra das equipas contrárias.»

«Tenho curiosidade em perceber o quão rapidamente o Alan Varela se vai adaptar, pois é um jogador muito interessante. Mais do que o FC Porto se adaptar a ele, acho que o Alan Varela está a tentar ambientar-se à estrutura, forma e método da equipa. O Iván Jaime já conhecemos perfeitamente. Sendo uma equipa grande, o FC Porto exige menos erros e mais efetividade na hora da decisão, do passe e do remate, mas ele poderá dar bastante imprevisibilidade ofensiva. Ainda há uma fase de namoro que, rapidamente, vai ter de dar em casamento, já que acredito muito no potencial destes dois jogadores», concluiu o antigo guarda-redes dos dragões.