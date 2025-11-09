Liga
Van de Looi: «Faltou um pouco de sorte e qualidade da nossa parte»
Médio do Famalicão analisa derrota por 1-0 diante do FC Porto, no encontro deste domingo
Van de Looi, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Famalicão por 1-0, na 11.ª jornada da Liga:
Análise à derrota diante do FC Porto
«Foi um jogo difícil. Parabéns ao FC Porto, analisámos bem o adversário, mas eles conseguiram pressionar bem e tivemos dificuldades para sair da pressão. Foram melhores na primeira parte, criámos algumas coisas mas não grandes oportunidades. Nas segunda parte jogámos melhor o que na primeira, tentámos criar mais. Faltou um pouco de sorte e de qualidade.»
«O FC Porto esteve bem e provavelmente analisaram-nos bem também, tivemos dificuldades sobretudo na primeira parte. Senti que podíamos criar algumas coisas no fim, mas foi este o nosso jogo.»
