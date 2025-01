Vasco Matos, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate a um golo frente ao FC Porto, num jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga:

«Resultado histórico, é a primeira vez que pontuamos no Dragão e é a primeira vez que o FC Porto perde pontos em casa, este ano. Feliz pelo resultado, mostrámos solidariedade e entrega, deixa-me feliz. Tenho um grupo de homens, que sabe sofrer. Sabíamos que o FC Porto queria e ia dar uma boa resposta pelos resultados que tem tido. Saímos daqui muito satisfeitos com um ponto e continuar a fazer o nosso trabalho no resto do campeonato.»

«Nos jogos com os três grandes iniciamos sempre a marcar primeiro, demonstra muito trabalho e crença. Sabíamos como abordar o jogo e os jogadores fizeram-no. Fomos felizes mas isso é mérito do trabalho, acredito muito no que é o trabalho e as coisas vão acontecendo. Estamos felizes mas queremos ir à procura de mais, temos vontade de competir e isso caracteriza o nosso grupo de trabalho.»

«Viemos da II Liga e o que estamos a fazer e a conquistar, por mérito dos nossos jogadores. É um elogio para nós que as pessoas exijam esse tipo de resultados da nossa parte, procuramos estabilidade e isso é importante, vamos passar por momentos bons e menos bons.»

«Botafogo? Não fui contactado, estou feliz no Santa Clara, estamos a construir um projeto há um ano e meio e vou continuar a dar o meu melhor, estou no sítio onde sou feliz.»