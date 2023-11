Vasco Seabra, treinador do Estoril, comentou desta forma a vitória da sua equipa no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto (0-1). Declarações do técnico em conferência de imprensa:

«É uma vitória muito difícil contra um adversário extraordinário, contra um dos melhores treinadores portugueses, com provas mais que dadas, numa casa muito difícil, conta uma equipa com bons jogadores. Isso deve-se a um trabalho muito bom dos meus jogadores e penso que esta vitória peca apenas por tardia. Hoje tivemos a felicidade que não tivemos em outros jogos bons que fizemos.»

«Quando estávamos no último lugar, o que mais falámos foi em não olharmos para a classificação. Temos uma vontade muito grande de lutar no nosso limite. O campeonato está muito difícil, hoje é dia de festejar, mas passadas 24 horas temos de começar a preparar o jogo com o Casa Pia, que tem a mesma importância que este.»

«Conseguimos fazer baliza a zero e isso foi importante, porque nos dá logo a perspetiva de pontos. A predisposição destes jogadores é incrível e penso que a equipa já consegue jogar mais compacta, mais junta, e engatilhar momentos de pressão para saltarmos. O nosso momento de preparação da perda também é muito importante, temos trabalho nisso. Hoje fomos muito expostos a bolas paradas e a equipa deu uma boa resposta.»