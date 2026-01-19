Liga
VÍDEO: adepto do FC Porto atacado por membros das claques do V. Guimarães
Incidente aconteceu antes do jogo entre as duas equipas e individuo conseguiu manter camisola do FC Porto
Um adepto do FC Porto foi vítima de um ataque de membros das claques do V. Guimarães, durante a tarde deste domingo, numa tentativa de arrancar a camisola que o individuo tinha vestida, precisamente dos azuis e brancos.
O incidente aconteceu a poucas horas do jogo entre as duas equipas, para a 18.ª jornada da Liga, e terminou após a chegada da polícia ao local. Entre dois carros, o individuo acabou por conseguir manter a camisola do FC Porto vestida e sair do local de forma segura.
