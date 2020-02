O Benfica foi recebido por centenas de adeptos na chegada à unidade hoteleira, em Vila Nova de Gaia, onde pernoitará antes do Clássico frente ao FC Porto.



Vozes a entoarem músicas de apoio ao clube, eis o cenário encontrado pela comitiva conforme mostram as imagens da TVI.



As águias, lembre-se, viajaram de avião para o Porto e seguiram para o hotel de autocarro.



O Clássico está marcado para as 20h30, no Dragão.