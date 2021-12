Luis Díaz já tinha arrecadado os prémios de melhor avançado e jogador nos meses de outubro e novembro na Liga e, agora, juntou-lhes o troféu de melhor golo neste período.

A «bomba» do internacional colombiano diante do V. Guimarães, na 12.ª jornada, foi o golo mais votado pelos adeptos. O tiro de Díaz iniciou a reviravolta do FC porto ante os vimaranenses (2-1).

O jogador dos dragões bateu a concorrência de Yusupha e Hamache (Boavista), Galeno (Sp. Braga), Steven Vitória (Moreirense) e Beltrame (Marítimo).