O FC Porto desbloqueou o marcador na casa do Alverca com uma cabeçada certeira de Borja Sainz, no culminar de uma excelente jogada dos portistas que contou com o contributo de Samu e Rodrigo Mora.

Nos festejos, os jogadores do FC Porto exibiram uma camisola com o nome de Vasco Sousa, médio que foi cedido ao Moreirense e se lesionou, com gravidade, no passado fim de semana.

Veja o 1-0 do FC Porto frente ao Alverca: