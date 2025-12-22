Liga
VÍDEO: Borja Sainz marca e equipa do FC Porto dedica golo a Vasco Sousa
Avançado espanhol faz o 1-0 na casa do Alverca a passe de Rodrigo Mora
O FC Porto desbloqueou o marcador na casa do Alverca com uma cabeçada certeira de Borja Sainz, no culminar de uma excelente jogada dos portistas que contou com o contributo de Samu e Rodrigo Mora.
Nos festejos, os jogadores do FC Porto exibiram uma camisola com o nome de Vasco Sousa, médio que foi cedido ao Moreirense e se lesionou, com gravidade, no passado fim de semana.
Um golo com dedicatória especial💙#FCAFCP pic.twitter.com/GzbhO8NeRa— FC Porto (@FCPorto) December 22, 2025
Veja o 1-0 do FC Porto frente ao Alverca:
Borja Sainz a cabecear para o primeiro 🔥#sporttvportugal #LigaPortugalBetclic #alverca #fcporto #betanolp pic.twitter.com/5ylzbmir7u— sport tv (@sporttvportugal) December 22, 2025
