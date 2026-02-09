Liga
VÍDEO: clássico interrompido devido ao fumo provocado por pirotecnia
Jogo entre FC Porto e Sporting esteve parado durante quatro minutos
O clássico, referente à 21.ª jornada da Liga, esteve interrompido durante quatro minutos. Isto devido ao fumo provocado pelos artefactos pirotécnicos acendidos pela claque do FC Porto, que tornou a visão ao nível do relvado impossível.
Os dragões colocaram um aviso no ecrã gigante, apelando a que o comportamento fosse «cessado».
«Jogo em risco de ser interrompido por utilização de artefactos pirotécnicos. Apelamos a que cessem de imediato este comportamento», escreveu o FC Porto.
