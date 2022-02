No meio das cenas lamentáveis que se verificaram no final do Clássico entre o FC Porto e o Sporting, no Estádio do Dragão, além da discussão entre jogadores de ambas as equipas, há outras pessoas envolvidas.

Imagens mostram elementos de colete azul, que identificam elementos da organização dos jogos da Liga, junto ao relvado que agridem Matheus Nunes a murro, como pode ver no vídeo abaixo e no associado a este artigo.

Recorde-se que no final do jogo, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, denunciou essas mesmas agressões, em declarações na conferência de imprensa.