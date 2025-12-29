VÍDEO: Estádio do Dragão homenageou Pinto da Costa no triunfo frente ao AVS
Antigo presidente do FC Porto teria celebrado 88 anos no passado domingo
O Estádio do Dragão viveu de maior emoção durante o encontro entre FC Porto e AVS que terminou com o triunfo dos dragões por 2-0.
Ao minuto 88 da partida, as bancadas ergueram-se para uma longa ovação em memória de Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo presidente dos dragões, que teria comemorado o 88.º aniversário no passado dia 28 de dezembro.
A homenagem partiu dos adeptos portistas, que escolheram precisamente o minuto 88 para assinalar a data. Em simultâneo com os aplausos, foi estendida uma tarja de grandes dimensões na bancada dos Super Dragões com a cara do antigo dirigente, num gesto que uniu todo o estádio em tributo a uma das figuras mais marcantes da história do clube.
Também os jogadores do FC Porto e equipa técnica presentes no banco dos dragões aplaudiram o antigo dirigente azul e branco.
Recorde-se que Pinto da Costa faleceu no início de 2025, já depois de ter deixado a presidência do FC Porto, cargo que ocupou durante 42 anos e no qual se tornou o dirigente mais titulado do futebol mundial.
Veja o momento no vídeo associado a este artigo.