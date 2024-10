Um arranque verdadeiramente sufocante do FC Porto trouxe muitas dificuldades ao Sp. Braga e o suspeito do costume apareceu para faturar.

Na sequência de um cruzamento atrasado de Pepê, a bola viajou até Samu, que finalizou de primeira, para o fundo da baliza. Só que após rever as imagens no VAR, João Pinheiro acabou por anular o lance, devido a uma falta do avançado espanhol sobre João Ferreira.

Veja aqui o golo anulado a Samu: